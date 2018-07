Borsellino: attesa per audizione Fiammetta in Commissione antimafia Ars

Palermo, 18 lug. (AdnKronos) - C'è attesa per l'audizione di Fiammetta Borsellino, figlia del giudice ucciso 26 anni fa in via D'Amelio, davanti alla Commissione regionale antimafia siciliana prevista per le 14 di oggi. Una data non casuale, alla vigilia dell'anniversario della strage di via D'Amelio. "Ci sono le motivazioni della sentenza del processo Borsellino quater che ci dicono come intorno a questa vicenda c'è stato un furto di verità perpetrato per 25 anni e che tutto questo è avvenuto in Sicilia, teatro di collusioni finalizzate a far sì che la verità si allontanasse", ha detto nei giorni scorsi Claudio Fava, Presidente della Commissione antimafia all'Ars che ha fortemente voluto l'audizione. Nei prossimi giorni potrebbero essere sentiti anche gli altri due figli, Manfredi e Lucia Borsellino. Inoltre, verranno auditi anche i magistrati che negli anni si sono occupati del processo sulla strage di via D'Amelio. Allora in servizio all'ufficio inquirente c'erano Anna Palma, Nino Di Matteo e Carmelo Petralia. Il capo dei pm Giovanni Tinebra è morto.