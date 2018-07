Boeing: a Farnborough in mostra futuro aerospazio

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Dal volo ipersonico al futuro del volo autonomo, fino al volo spaziale con equipaggio, Boeing presenterà al Farnborough Airshow, dal 16 al 22 luglio prossimo, le innovazioni che rivoluzioneranno il modo in cui gli esseri umani viaggiano intorno al mondo e nello spazio. Boeing inoltre metterà in risalto il portfolio pluripremiato di prodotti commerciali e di difesa e il suo ampio business di servizi che offre un valore lifecycle senza precedenti. Questo approccio ?One Boeing? è servito a generare un quantitativo di ordini commerciali, di difesa e servizi forte e stabile, dato che l'azienda continua a competere e vincere in tutta la gamma delle sue capacità ?Boeing è alla guida dell'innovazione con una vision chiara che ?il futuro si costruisce qui?, ha dichiarato Dennis Muilenburg, Chairman, Presidente e ceo di Boeing. ?Siamo venuti a Farnborough forti di un anno eccezionale e lo facciamo così, nel primo anniversario del nostro business di servizi. Siamo emozionati all'idea di dare risalto a queste tecnologie future e alle offerte dei nostri prodotti core, con una nuova mostra unica che sarà aperta durante tutto il salone?. I visitatori potranno immergersi in un grande teatro a 360 gradi o salire a bordo degli aerei di ultima generazione attraverso dispositivi di realtà virtuale e mista. La mostra interattiva presenta la più recente famiglia Boeing di aerei e servizi e dà ai visitatori una prima visione di ciò che l'azienda sta sviluppando nel suo secondo secolo di innovazione aerospaziale. Sulla pista, il 737 MAX 7, che entrerà in servizio nel 2019, farà il suo debutto al salone con voli dimostrativi dal 16 al 19 luglio. Gli avanzamenti tecnologici consentono al MAX 7 di volare 1.000 miglia nautiche più lontano e di trasportare più passeggeri del suo predecessore, il 737-700, consentendo al contempo il 18% in meno di costo per posto a sedere.