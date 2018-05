Blue Panorama: sindacati, sciopero 24 ore 8 giugno, rispettare accordi

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - Scioperi in arrivo a Blue Panorama. I sindacati di categoria e le associazioni professionali del trasporto aereo hanno proclamato, infatti, un'astensione dal lavoro di 24 ore di piloti e assistenti di volo per l'8 giugno prossimo. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Anpac e Anpav si dicono "costrette" a dichiarare questa azione di protesta per chiedere il rispetto degli accordi raggiunti al ministero dello Sviluppo economico, che, sostengono, rischiano di essere "carta straccia". La compagnia aerea Blue Panorama, specializzata in voli charter come vettore principale per i pacchetti turistici offerti dalle agenzie di viaggio, e' stata recentemente acquisita dalla società Uvet che controlla un pool di agenzie turistiche. L'acquisto della compagnia aerea da parte della proprietà della Uvet si è reso possibile solo dopo l'uscita della Blue Panorama dall'amministrazione straordinaria a seguito di un accordo sottoscritto presso il Mise a settembre 2016 dai sindacati, un accordo che, ricordano, ha garantito posti di lavoro, retribuzioni e continuità all'azienda. "Il management di Blue Panorama, lo stesso che l'ha condotta prima al fallimento tecnico e poi in amministrazione straordinaria ed è stato mantenuto anche durante il commissariamento dell'azienda, oggi in perfetta continuità con la precedente gestione fallimentare ed in spregio degli accordi sottoscritti e delle normali e cautelative prassi in essere nel settore del trasporto aereo, la sta guidando ad uno scontro assurdo e ingiustificato con i propri dipendenti a danno dell'utenza", affermano i sindacati.