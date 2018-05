Blue Panorama: sindacati, sciopero 24 ore 8 giugno, rispettare accordi (2)

(AdnKronos) - "La compagnia charter - proseguono le sei sigle - spinge la programmazione degli equipaggi, piloti e assistenti di volo, sempre e costantemente ai limiti, senza certezze e stabilità dei turni e senza applicare alcun contratto collettivo di lavoro, pur previsto dagli accordi ministeriali. In questo modo gli equipaggi sono in balia di un management, senza scrupoli, che interpreta a proprio uso e consumo le regole del settore che esistono proprio per limitare i livelli di fatica operazionale degli equipaggi a garanzia della sicurezza dei voli". "Tutto ciò - denunciano i sindacati - e' ormai intollerabile. Sia per i lavoratori, costretti a turni massacranti nella più totale instabilità della turnazione mensile fatta di continui turni di riserva, sia per i passeggeri spesso soggetti a ritardi o cancellazioni ascrivibili in toto alla discutibile gestione della compagnia". I sindacati, sottolineano, "da mesi sono alla continua ricerca di un confronto serio e civile con questa compagnia" e "finora hanno trovato solo disprezzo delle regole di convivenza civile e totale indisponibilità a qualunque confronto". Un appello viene, infine, rivolto anche alle autorità di vigilanza del settore, in primis l'Enac "perché intervengano a tutela dei passeggeri e degli equipaggi vigilando sulla corretta applicazione della normativa aeronautica da parte di questo vettore che ha deciso di scalare la classifica europea dei vettori piu' impopolari, vessando i suoi lavoratori".