Bimba di 5 anni ferita da un proiettile vagante

Crotone, 1 gen. (AdnKronos) - Una bambina di 5 anni è rimasta ferita, in modo lieve, da un proiettile esploso da ignoti poco dopo la mezzanotte a Crotone. La piccola si trovava sul balcone di casa sul lungomare Cristoforo Colombo insieme alla sua famiglia per festeggiare il Capodanno, quando è stata raggiunta di striscio dal colpo al torace. Soccorsa dai genitori è stata trasportata in ospedale dove i medici hanno giudicato le lesioni guaribili in 10 giorni. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volant della Polizia e ora sono in corso le indagini della Squadra Mobile. Sempre a Crotone, dopo la mezzanotte, le Volanti sono intervenute per un giovane aggredito. Un ragazzo di 20 anni è stato ferito al collo con una bottiglia rotta riportando una prognosi di 10 giorni. Gli agenti in poco tempo hanno individuato e denunciato i tre aggressori.