Bergamo: Gdf scopre azienda sconosciuta al fisco, evaso oltre 1 mln

Milano, 1 giu. (AdnKronos) - La Guardia di finanza di Bergamo ha scoperto una società completamente sconosciuta al fisco, una cooperativa con sede nel territorio bergamasco, amministrata da un imprenditore cinquantenne residente in Brianza. Le indagini hanno rivelato che l'attività dichiarata dalla società nel settore del movimento merci era fittizia e che l'azienda era impegnata in realtà nella fornitura di manodopera ad altre imprese. Complessivamente la cooperativa ha omesso di dichiarare al fisco ricavi per oltre 2 milioni di euro, compensando con falsi crediti d'imposta quanto avrebbe dovuto versare come contributi Inps e Inail. L'ammontare delle imposte evase è stato quantificato in circa un milione di euro. Alla società, come sostituto d'imposta, è stato inoltre contestato il mancato invio dei documenti fiscali all'Agenzia delle Entrate, per conto dei suoi 122 dipendenti formalmente assunti. Al termine delle indagini l'imprenditore è stato denunciato per i reati di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e Iva e di indebita compensazione. La Guardia di finanza ha sequestrato i conti correnti della cooperativa e dell'imprenditore e 12 immobili intestati all'uomo, per un valore complessivo di oltre un milione di euro.