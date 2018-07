Benetton: 21 Investimenti entra nel capitale di Carton Pack (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il progetto di sviluppo di Carton Pack, con il supporto di 21 Investimenti, prevede il rafforzamento della propria posizione di mercato in Italia e nelle geografie estere già attualmente presidiate, nonché l'ingresso in nuovi mercati caratterizzati da interessanti prospettive di crescita organica. Talune mirate acquisizioni fanno anche parte della strategia di sviluppo con alcuni dossier già al vaglio del management team. Alessandro Benetton dichiara: ?Siamo orgogliosi di annunciare l'investimento del fondo 21 Investimenti III in Carton Pack, leader italiano nel settore del packaging ortofrutticolo. Dopo essere entrati in Farnese Group nel 2013 e poi in SIFI nel 2015, con questo investimento 21 Investimenti dimostra di continuare a credere nel Sud e ad investire in eccellenze italiane con forte potenzialità di crescita.? ?Il nostro modello - prosegue Alessandro Benetton - prevede di affiancare gli imprenditori in un nuovo percorso di sviluppo attraverso importanti investimenti in innovazione e tecnologia, il rafforzamento del management team e l'ingresso in nuovi mercati.? Gianni e Giuseppe Leone dichiarano: ?Siamo entusiasti di aprire la nostra società ad un partner strategico per la crescita come 21 Investimenti. Comincia un nuovo importante percorso di sviluppo che porterà Carton Pack a traguardi sempre più ambiziosi?.