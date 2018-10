Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "L'accordo rappresenta un risultato importante e chiarisce, definitivamente che la reintroduzione della Cigs per cessazione di attività, a fronte di piani di reindustrializzazione sono uno strumento importante per riattivare investimenti e difendere il lavoro". Ad affermarlo in una nota è il segretario generale della Fim Cisl, Marco Bentivogli commentando l'accordo raggiunto questa notte al ministero dello Sviluppo economico su Bekaert.