Bekaert: Bentivogli, bloccati licenziamenti, accelerare reindustrializzazione (2)

(AdnKronos) - Con l'accordo sottoscritto nella nottata di ieri, rileva Bentivogli, "abbiamo bloccato il licenziamento di 318 lavoratori dell'azienda Bekaert di Figline e Incisa Valdarno, che sarebbe scattato quest'oggi, dopo che la multinazionale Belga aveva comunicato, senza nessun preavviso, il 22 giugno 2018, la chiusura unilaterale dello stabilimento e lo spostamento della produzione del sito toscano in Romania aprendo contemporaneamente una procedura di licenziamento per tutti i lavoratori". L'intesa, sottolinea il leader della Fim, "prevede la continuità dell'attività produttiva fino al 31 dicembre 2018 e contemporaneamente la salvaguardia dei posti di lavoro per tutto il 2019, attraverso l'utilizzo della Cassa Integrazione per cessazione di attività, appena reintrodotta. Ciò allo scopo di avere un periodo necessario ad accompagnare il processo di reindustrializzazione e ricollocazione di tutti i lavoratori".