Bcc Roma: premiata in occasione Welfare Awards 2018

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - Bcc di Roma si è aggiudicata il riconoscimento "Miglior incentivo alla conversione del Premio di Risultato in welfare", nell'ambito della seconda edizione dei Welfare Awards, tenutasi ieri, a Milano, presso la storica Villa Necchi Campiglio. L'evento premia le aziende più virtuose nel campo del benessere organizzativo e che con costanza e dedizione sono riuscite a rendere sempre più gradevole l'ambiente di lavoro e ad aumentare il potere di acquisto dei propri collaboratori, grazie a politiche di welfare. Welfare Awards, organizzato da ?Easy Welfare?, è un riconoscimento esclusivo riservato a quelle aziende che hanno posto le persone al centro della propria attività. "L'azienda è riuscita a distinguersi per aver offerto ai propri dipendenti il più alto incentivo alla conversione della propria quota di Pdr in welfare" ha detto Nelly Bonfiglio, Direttore Commerciale di Easy Welfare. "La vittoria è stata ottenuta a pari merito con altre due importanti aziende del panorama economico italiano: Eli Lilly e Gruppo Axa Italia". Per la Bcc Roma ha ritirato il premio Francesca Marcattilii, Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane. "Con il supporto di Easy Welfare - ha detto Francesca Marcattilii - abbiamo ideato Bcc Roma Spazio Welfare con l'obiettivo di agevolare la vita familiare e personale e aumentare il potere di acquisto dei nostri collaboratori. In particolare, BCC Roma ha sostenuto l'iniziativa incrementando il valore del Premio di Risultato di un ulteriore 20%. I colleghi hanno partecipato in modo elevato a questa iniziativa, sfruttando ampiamente questa occasione. Per la Banca si è trattato di una grande opportunità nell'ottica di un impegno aziendale volto a favorire il benessere di tutto il personale".