Bassano: bambino di 3 anni scompare, si teme sia scivolato in un canale

Bassano del Grappa (Vi), 5 lug. (AdnKronos) - Si teme per un bambino di tre anni di origine ivoriane sparito nel nulla questa mattina da una casa adibita a struttura di ricovero per profughi a Bassano del Grappa. Alle 11.30 i genitori che sono ospitati nella struttura, non lo hanno più visto e hanno subito chiamato i soccorsi. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, che sono intervenuti in forze sul posto anche con l'utilizzo dell'elicottero Drago 81 di Venezia e i sommozzatori che stanno perlustrando il canale situato dei pressi dell'abitazione: la paura maggiore infatti è che possa essere scivolato nel corso d'acqua, il cui livello è stato ora abbassato per favorire le ricerche.