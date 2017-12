Banco Bpm: First Cisl, passo significativo verso contratto aziendale

Roma, 30 dic. (AdnKronos) - "È un passo significativo verso la completa definizione del contratto aziendale, ora auspichiamo che il terzo gruppo bancario del paese investa sulla formazione e sulla crescita professionale del personale, perché è sul suo coinvolgimento che potrà basarsi lo sviluppo nei territori di riferimento di una banca a spiccata vocazione retail". Ad affermarlo in una nota è la segretaria nazionale di First Cisl, Sabrina Brezzo alla firma dell'accordo sottoscritto oggi, dopo una trattativa ininterrotta di due giorni, in merito all'armonizzazione contrattuale dei 25.000 dipendenti del Banco Bpm e al nuovo modello di rete che prenderà avvio dall'1 gennaio 2018 per tutte le filiali, indipendentemente dalla banca di origine. "Con l'individuazione dei percorsi professionali e degli inquadramenti delle nuove figure di rete - spiega Guglielmo Sarlo, responsabile di First Cisl nel Banco Bpm -, ma soprattutto con le tutele in materia di mobilità territoriale e con le previsioni orientate a una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso l'ampliamento del part time e la sperimentazione di formule di lavoro agile, siamo riusciti nell'intento di confermare la sensibilità sociale che già caratterizzava i precedenti contratti del Banco Popolare e di Bpm". Nelle prossime settimane, aggiunge Sarlo, "indiremo una tornata di assemblee dei lavoratori per valutare l'accordo. Entro fine marzo è prevista la definizione anche del nuovo welfare aziendale".