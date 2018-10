Autostrade: Toninelli, disposta verifica eccezionale su A24 e A25

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - Sullo stato delle autostrade A24 e A25, è stata disposta una "verifica eccezionale" mentre dal primo ottobre sono stati sospesi gli "insostenibili" aumenti tariffari. Inoltre, nel decreto emergenze, sono previsti 192 milioni di euro per la prosecuzione della messa in sicurezza delle tratte autostradali in questione, cui si aggiungeranno ulteriori risorse individuate nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 delle Regioni Abruzzo e Lazio. A sottolinearlo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, rispondendo al question time alla Camera. "Le questioni relative alla concessione dei tratti autostradali A24 e A25 rappresentano una delle più gravi eredità che il Ministero che guido abbia ricevuto dai Governi precedenti. Basti pensare - ha detto- che Strade dei Parchi S.p.a. non sottoscrive un nuovo Piano economico finanziario dal 2013. Ciò significa che per la intera legislatura precedente i miei predecessori non sono riusciti a sanare una situazione che si trascina da troppo tempo e che ha prodotto l'insostenibile aumento del pedaggio del 12,89% all'inizio del 2018". "Nonostante l'estrema difficoltà di partenza e il contesto normativo e convenzionale del tutto sfavorevoli, dallo scorso primo ottobre questo aumento è stato sospeso grazie al lavoro di questo Ministero. A fronte di questa situazione tariffaria insostenibile, lo stato delle infrastrutture e in particolare di alcuni viadotti ha provocato un generale allarme nell'opinione pubblica", ha detto Toninelli. L'ufficio ispettivo territoriale competente, che ha sede a Roma, già in questo momento, ha quindi riferito, sta svolgendo controlli in loco e che entro metà ottobre fornirà indicazioni ulteriori.