Autostrade: Malan (Fi), aumenti arricchiscono chi è già ricchissimo (2)

(AdnKronos) - "Il gruppo Gavio, noto sostenitore di Matteo Renzi, solo con la Torino-Milano -sottolinea Malan- potrà contare su su quasi 20 milioni in più per rimpinguare i 170 milioni di margine di quest'anno e altrettanto gli arriverà dalle altre tratte gestite, tra cui la Torino-Piacenza, la cui concessione è scaduta e il governo continua a non indire la gara per il rinnovo, nonostante i numerosi impegni solennemente presi su miei ordini del giorno". Degni di nota, aggiunge, "anche gli aumenti al doppio dell'inflazione su Autobrennero e Autovie Venete, a concessione ampiamente scaduta, anche per il sabotaggio della gara a suo tempo varata dal compianto ex ministro Altero Matteoli allo scopo di dare in pasto gli enormi profitti e le assunzioni clientelari a due partecipate dominate da Pd e Svp. E' inaccettabile spremere chi viaggia e i loro clienti per arricchire chi è già ricchissimo".