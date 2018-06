Autostrade: da Veneto e Fvg tre concessionarie insieme per miglior servizio all’utenza

Venezia, 12 giu. (AdnKronos) - Dallo scorso mese InfoViaggiando sta rivoluzionando l'informazione sul traffico a portata di smartphone: un'unica app, con il relativo sito web, forniscono all'utenza informazioni H-24 in maniera univoca e coordinata su viabilità e traffico lungo la rete autostradale del Nordest, da Brescia a Trieste, grazie ad un progetto comune realizzato da Autovie Venete, CAV Concessioni Autostradali Venete e Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova. Un passo importante e decisivo sulla strada della collaborazione sempre più stretta tra concessionarie confinanti, che da tempo hanno avviato, seppur nella propria specificità e autonomia gestionale e con l'importante ausilio della Polizia Stradale, una quotidiana condivisione dell'attività e la pianificazione di comuni azioni finalizzate a garantire un migliore servizio all'utenza, soprattutto sotto il profilo della sicurezza. Una collaborazione consolidata dunque, che si rinnova con la presentazione congiunta dei rispettivi Piani operativi per l'esodo estivo: l'esodo rappresenta, infatti, l'occasione per mettere in pratica queste collaborazioni e procedure condivise, affinando il risultato in termini di qualità del servizio reso all'utenza.InfoViaggiando e la predisposizione di piani coordinati tra loro conferma e formalizza questo sforzo comune di tre Concessionarie verso un unico obiettivo a vantaggio dell'utente.