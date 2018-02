Autonomia: Confcommercio Veneto, passo storico per più equa distribuzione risorse

Venezia, 28 feb. (AdnKronos) - ?Il fatto che in così breve tempo si sia riusciti a porre la prima firma verso l'autonomia è un dato estremamente positivo?. Così il presidente di Confcommercio Veneto Massimo Zanon sulla firma, oggi, dell'intesa tra il Governo e la Regione Veneto (insieme a Lombardia ed Emilia Romagna) per l'avvio di un percorso di maggiore autonomia. ?Siamo consapevoli che il cammino è solo all'inizio, e non sarà tutto in discesa ? prosegue Zanon ? Attendiamo con fiducia la definitiva presentazione di un disegno di legge del Governo alle Camere e la conseguente approvazione della legge a maggioranza assoluta dei componenti?. ?Quella di oggi è una notizia storica - aggiunge il presidente di Confcommercio Veneto ? che stabilisce risorse su base territoriale in una misura più equa rispetto a quanto le tre regioni contribuiscono a dare. La prospettiva è quella di garantire migliori servizi alle imprese per rendere, per quel che ci riguarda direttamente, il Veneto sempre più competitivo, con il rilancio, tra gli altri temi, delle infrastrutture. Un nodo rilevante, quest'ultimo, sia sul fronte delle aziende che sul piano del turismo, in quella che è la regione più turistica d'Italia?.