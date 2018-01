Atlantia: Cnmv conferma ok a offerta su Abertis (3)

(AdnKronos) - Inoltre, prosegue la Commissione, "si può considerare che tali autorizzazioni non sono autorizzazioni amministrative conferite da organismi supervisori in quanto tali (termine utilizzato nell'articolo 26) ma piuttosto mere autorizzazioni o consensi rilasciati rigorosamente a livello concessorio/contrattuale". La legge sulle Opa, prosegue ancora la Commissione, stabilisce anche la possibilità che possano servire altre autorizzazioni in un'offerta di acquisto, che potrebbero non essere state richieste o ottenute quando l'offerta viene autorizzata, perché il prospetto dell'offerta informi sugli effetti di un eventuale mancato via libera. La richiesta di aver ottenuto prioritariamente tali autorizzazioni "costituisce un'eccezione al principio di libero trasferimento delle azioni delle società quotate. Sia questo e sia in generale il principio di libera circolazione dei capitali rende necessario restringere il campo di applicazione della disposizione"."In ogni caso, la Cnmv esprime il proprio rispetto per le competenze dei Ministeri richiedenti - afferma la nota diffusa dall'autorità - e confida che il processo di offerta pubblica di acquisto possa procedere normalmente", conclude la Commissione.