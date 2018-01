Atlantia: Cnmv conferma ok a offerta su Abertis (2)

(AdnKronos) - Il via libera da parte della Cnmv è già stato rilasciato a ottobre, come ricorda la stessa Authority, ma è stato successivamente contestato a causa della mancanza della richiesta di autorizzazione ai ministeri delle Infrastrutture e dell'Energia. Richiesta che è stata nel frattempo avanzata a Madrid da parte della stessa Atlantia. La decisione della Cnmv, spiega la Commissione in una nota, "è basata sulla considerazione che le autorizzazioni relative ai requisiti indicati, che oggi sono stati richiesti da entrambi gli offerenti, non sono inclusi nella finalità dell'articolo 26 del Decreto Reale per le stesse ragioni che erano state prese in considerazione a suo tempo e che sono spiegate in dettaglio in risposta ai requisiti". In sintesi, le ragioni sono, tra le altre, le seguenti: "le autorizzazioni non sono le autorizzazioni 'richieste dall'offerta' ( secondo quanto previsto nell'articolo 26 del Decreto Reale sulle offerte di acquisizione) ma piuttosto autorizzazioni che si riferiscono al trasferimento indiretto di certi asset o contratti posseduti dal gruppo Abertis". (segue)