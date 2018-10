Astaldi: Parisi, non bastano rassicurazioni generiche su M4

Milano, 3 ott. (AdnKronos) - "Le notizie su Astaldi sono molto allarmanti. La situazione di crisi del gruppo è complessa: c'è un indebitamento ingente e il concreto rischio default. La M4 è oggettivamente a rischio, non bastano le rassicurazioni di circostanza. Il sindaco Giuseppe Sala ha chiesto chiarimenti e la società ha risposto con un generico 'tutto va bene'. Non basta. Ci sono in ballo i milioni dei milanesi e c'è mezza città bloccata dai cantieri. Servono subito elementi oggettivi per garantirne la continuità. Anche il Governo ha il dovere di intervenire: il caso è nazionale anche se sappiamo bene come la pensano sulle grandi opere". Lo dichiara Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia e consigliere comunale a Milano