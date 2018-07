Assomineraria: Assemblea nomina Ciarrocchi nuovo presidente

Roma, 9 lug. (AdnKronos) - Luigi Ciarrocchi è il nuovo Presidente di Assomineraria. Attualmente Direttore delle Attività Upstream Italia di Eni, è stato eletto oggi dall'Assemblea Generale, riunitasi a Roma per il rinnovo delle cariche associative e l'approvazione del bilancio 2017. Come previsto dal nuovo Statuto, l'Assemblea ha eletto anche i Vice Presidenti: Marco Brun per il Settore Idrocarburi e Geotermia, Raffaele Calabrese De Feo per il Settore Minerario e Sergio Polito per il Settore Beni e Servizi. Rinnovati anche i Consigli di Settore: Gaetano Annunziata, Stefano Boco, Roberto Dall'Omo, Massimiliano Erario, Roberto Gambini, Roberto Pasolini, Giuseppe Rigo, Leonardo Salvadori e Davide Usberti per il Settore Idrocarburi e Geotermia; Corrado Baccani, Giorgio Bozzola, Fabio Granitzio, Antonio Martini e Patrizia Zuppini per il Settore Minerario; Mario Colangelo, Maurizio Coratella, Pasquale Criscuolo, Paolo Ghirelli, Oscar Guerra, Guido Michelotti, Alessandro Olmo, Michelangelo Tortorella e Luciano Vasques per il Settore Beni e Servizi.