Assomineraria: Assemblea nomina Ciarrocchi nuovo presidente (2)

(AdnKronos) - L'Assemblea ha approvato la composizione del Consiglio Generale, di cui fanno parte: Gaetano Annunziata, Corrado Baccani, Marco Brun, Raffaele Calabrese De Feo, Luigi Ciarrocchi (Presidente), Mario Colangelo, Maurizio Coratella, Paolo Ghirelli, Roberto Pasolini, Sergio Polito, Davide Usberti, Luciano Vasques e Patrizia Zuppini. L'Assemblea di Assomineraria ha inoltre eletto nella carica di Probiviri: Mario Figini, Rosario Mangiameli, Domenico Noviello, Tiziana Paolicelli, Carlo Tribuno e Cinzia Triunfo. Il Collegio dei Revisori è composto da Ernesto Barbieri, Giovanni Musso e Paolo Rossi. L'Assemblea ha approvato il Bilancio 2017 che sarà pubblicato sul sito dell'Associazione. Ciarrocchi, laureato in ingegneria mineraria al Politecnico di Torino, entra in Eni nel 1990 nella Direzione Giacimenti, occupandosi dello studio di giacimenti di Italia, Russia e Kazakhstan in qualità di Reservoir Engineer. Due anni dopo inizia un percorso di carriera internazionale, prima come Petroleum Engineer in Gran Bretagna e successivamente come Operations Manager in Nigeria e Congo. Rientra in Italia nel 2003 con l'incarico di Responsabile del Distretto Operativo di Ortona, ma nel 2006 torna ad occuparsi di estero: in quell'anno si trasferisce in Croazia come Managing Director di Eni Croatia, mentre nel 2007 riveste un ruolo analogo in Pakistan. Nel 2008 rientra alla casa madre come Vice President Coordinamento Gestionale Turkmenistan, Iran, Arabia Saudita e Cina poi diventa Senior Vice President Coordinamento Gestionale Far East e Pacifico. Nel 2014 è nominato Presidente e Amministratore Delegato di Tecnomare SpA, società di ingegneria del gruppo Eni e l'anno dopo ricopre la carica di Responsabile del Programma 'Iniziative di Sviluppo Area Gela' per il rilancio economico dell'area e la riqualifica del territorio. In questo ruolo mette in opera un nuovo modello di sviluppo a elevata sostenibilità economica, ambientale e sociale.