Animali: bau beach, pet hotel e dog camp, a Jesolo l’estate è ‘da cani’

Jesolo (Ve), 1 lug. (AdnKronos) - La città di Jesolo, località balneare tra le più importanti della costa veneziana, si conferma pet friendly. Tante sono infatti le offerte per chi cerca una vacanza con animali al seguito, dalla classica spiaggia per i cani all'hotel a quattro zampe. Baubau Beach. Attivo dal 2011 ed implementato nel 2016 all'interno della ?Spiaggia di Nemo?, ?Bau bau Beach? è uno stabilimento balneare attrezzato per ospitare gli animali, gestito dalla società ?Jesolmare Servizi Turistici?. Qui sono garantiti servizi di ogni tipo, dagli ombrelloni forniti con guinzaglio di 180 cm e ciotole per l'acqua, passando per le doccette per il risciacquo dedicate, i percorsi agility con giochi e area d'ombra, la consulenza alimentare e di socializzazione, fino agli spazi in acqua per la balneazione e sulla battigia per il movimento. Pet Hotel. C'è poi il club di prodotto dei ?Pet Hotel?, formula ideata appositamente per chi in vacanza sceglie di portare anche il proprio animale. Le strutture che aderiscono al progetto coordinato dal Consorzio di Imprese Turistiche JesoloVenice, propongono servizi per l'accoglienza ad hoc, con ?welcome kit' contenente un campioncino di cibo, dei gadgets, un sacchettino igienico e dépliant informativi. Le stanze degli hotel sono poi provviste di balconi o terrazze, ciotole per acqua e cibo, un tappetino confortevole, un soffice plaid in pile.