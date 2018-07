Animali: bau beach, pet hotel e dog camp, a Jesolo l’estate è ‘da cani’ (2)

(Ve) - (Adnkronos) - A partire dalla stagione 2018, negli alberghi classificati come ?Pet Hotel?, sono state introdotte vere e proprie ?suite? per animali; come le ?Comodog? standard, dotate di divanetto di design con camicie di ricambio, coppia di ciotole in alluminio verniciato a polvere con capsule di ricambio, Petwelcome box standard. Ci sono inoltre le ?suite? con servizi speciali, il dog menu, un personale formato grazie al famoso ?doctor dog? e webcam controllabili da smartphone. Tra i servizi targati ?Special Pet? rientrano invece l'educatore, il dog sitter, il dog taxi, lo shuttle per la "Bau bau Beach?, la toelettatura e il massaggiatore.