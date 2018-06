Amministrative: nel trapanese riconferma per 4 sindaci, a Custonaci Bica vince per un voto

Amministrative: nel trapanese riconferma per 4 sindaci, a Custonaci Bica vince per...

Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - Gli elettori trapanesi premiano le amministrazioni dei loro sindaci e, su dodici comuni al voto nella provincia, riconfermano quattro primi cittadini. Con il 39,44% delle preferenze Giuseppe Pagoto continuerà a vestire la fascia tricolore di Favignana, così come Nicolò Catania a Partanna (56,17%) e Giuseppe Lombardino che, con il 60,42% dei voti, sarà sindaco di Santa Ninfa per la quarta volta. Riconferma anche a Custonaci dove il sindaco Giuseppe Bica vince per un solo voto sull'unico sfidante Giuseppe Morfino: 1764 voti contro 1763. Roberto Maiorana è il nuovo sindaco di Buseto Palizzolo (56,27%), Nicola Rizzo vince a Castellammare del Golfo (29,25%) e Paceco elegge Giuseppe Scarcella con il 45,47% delle preferenze. Sindaco pentastellato per l'isola di Pantelleria dove Vincenzo Campo viene eletto con il 34,39% dei voti. Girolamo Cangelosi è il nuoco sindaco di Poggioreale (56,49%); Giuseppe Peraino torna, dopo dieci anni, alla guida del Comune di San Vito Lo Capo (42,71%) e Francesco Stabile è il nuovo sindaco di Valderice (46,46%). Supera il quorum Giuseppe Riserbato, unico candidato a primo cittadino di Vita dove si è recato alle urne il 62,49% degli elettori.