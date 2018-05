Amministrative: Granata presenta a prefetto Siracusa elenco impresentabili

Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - Il candidato a sindaco di Siracusa Fabio Granata ha consegnato oggi, come previsto, al prefetto Giuseppe Castaldo l'elenco degli impresentabili presenti nelle liste a sostegno degli altri candidati a primo cittadino per le amministrative del 10 giugno. Dal candidato del centrodestra non è trapelato nessun nome - "Ho fatto mio l'impegno alla riservatezza" ha detto - ma ha voluto sottolineare come le liste a suo sostegno (Diventerà bellissima e Oltre) siano in linea con il codice etico antimafia e, ha aggiunto, "pretendiamo che tutte le altre liste che concorrono alla formazione del nuovo consiglio comunale lo siano e dalle informazioni in nostro possesso molte liste non lo sono per niente". "Il Codice etico - ha detto Granata - è uno strumento vigente, redatto dalla commissione parlamentare Antimafia nella XVI legislatura e riconfermato in quella successiva. Obbliga i partiti, le liste a essi collegati e tutte le liste civiche ad attenersi a questa autocertificazione. Annovera chiare fattispecie considerate ostative alla candidatura a qualsiasi carica elettiva pubblica". Il candidato a sindaco ha consegnato al prefetto anche "l'intero pacchetto dei Codici etici antimafia firmati dai 64 candidati delle due liste a mio supporto".