Ambiente: M5s punta su rinnovabili in Sicilia, ddl all’Ars

Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - Anche in Sicilia il M5S punta sulle rinnovabili e sull'energia pulita. E lo fa con un disegno di legge del gruppo parlamentare dei Cinquestelle all'Assemblea regionale siciliana, primo firmatario Giampiero Trizzino, che prevede 'Misure per la promozione della generazione distribuita nel territorio della Regione siciliana'. Il ddl regionale mira a favorire l'adozione generalizzata delle tecnologie delle fonti rinnovabili, e in particolare dell'energia solare, da parte dei cittadini, delle famiglie, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. Il testo del ddl introduce norme per il riuso delle risorse idriche nel territorio regionale, sostiene la conversione energetica del patrimonio edilizio siciliano con il recepimento della normativa comunitaria in tema di efficienza energetica degli edifici e introduce novità sul meccanismo autorizzativo per la realizzazione degli impianti. Il ddl intende promuovere l'adozione generalizzata della "generazione distribuita" in tutto il territorio regionale coniugando l'auto-produzione di energia pulita con la piena tutela del patrimonio storico-artistico, del paesaggio e del territorio. "Una delle novità introdotte da questo ddl ? dice Trizzino, ex presidente della commissione Ambiente dell'Ars nella precedente legislatura e oggi componente della stessa assise ? riguarda le Soprintendenze, che dovranno riferirsi a precise linee guida per concedere o negare, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione all'installazione dei sistemi ad energia solare negli edifici che sorgono in zone sottoposte a tutela storico-artistica, paesaggistica o ambientale. In questo modo - prosegue - diamo certezza sui criteri per la realizzazione degli impianti promuovendo la diffusione sul territorio e nell'ambiente costruito solo di quegli impianti che coniugano energia pulita e tutela del patrimonio storico-artistico e del paesaggio". "Il secondo obiettivo del ddl - conclude il pentastellato - è promuovere la mobilità elettrica in tutta la Sicilia partendo dalla necessità di infrastrutture con un adeguato numero di colonnine e punti di ricarica dei mezzi nel territorio regionale. Il ddl istituisce infatti l'obbligo per tutti i distributori di carburante di dotarsi di almeno 2 colonnine di ricarica per i veicoli elettrici entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge".