Ambiente: Anzaldi, su sacchetti notizie corrette e confronto con consumatori

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - "In merito all'adozione dei sacchetti biodegradabili per fini alimentari, come previsto da una direttiva europea, ho scritto due differenti missive all'Autorità garante delle comunicazioni e al ministro dello Sviluppo Calenda". Lo annuncia Michele Anzaldi, deputato del Pd. "All'Autorità garante -spiega- ho chiesto che si vigili attentamente, proprio in concomitanza dell'avvio della campagna elettorale, sulla preoccupante proliferazione di false notizie in merito all'uso dei suddetti shopper biodegradabili. Mentre al ministro Calenda ho chiesto se non ritenga utile aprire un tavolo di confronto con le associazioni dei consumatori per meglio illustrare il provvedimento e la sua utilità".