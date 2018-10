Alpini: Fontana, Lombardia al lavoro per adunata del 2019

Milano, 5 ott. (AdnKronos) - "Con gli Alpini ho sempre avuto un rapporto speciale, mio papà aveva sul cappello una penna bianca e quando ero sindaco di Varese mi hanno sempre dato una mano nei momenti di difficolta' e hanno allietato molte occasioni con la loro allegria". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che questo pomeriggio ha partecipato a Milano all'inaugurazione della sede del Comitato Organizzatore dell'Adunata del Centenario, in programma nel capoluogo lombardo. "Quella in programma dal 10 al 12 maggio 2019 - ha aggiunto - è una manifestazione eccezionale, durante la sfilata sentiremo il cuore vibrare e ci commuoveremo. Regione Lombardia farà tutto quanto nelle sue possibilità: le istituzioni devono riconoscenza agli Alpini, che hanno iniziato ad esercitare il volontariato e la solidarietà quando ancora non erano pratiche così diffuse come oggi".