Almaviva: Turano, ‘patto per lavoro’ frutto mediazione istituzioni

Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - "La proposta di un 'patto per il lavoro' incentrato sul rilancio del sito di Palermo e la salvaguardia della continuità occupazionale è un fatto positivo ma è soprattutto il frutto di un clima di grande collaborazione e dello sforzo di mediazione delle istituzioni". Così l'assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano commenta la proposta presentata oggi da Almaviva Contact alle rappresentanze sindacali per il rilancio della sede di Palermo. "Adesso - ha aggiunto l'assessore - mi auguro che la strada del 'patto per il lavoro' possa essere interamente percorsa e che il ruolo attivo della Regione siciliana nella mediazione e nella ricerca di soluzioni possa essere sperimentato anche in altre vertenze". Turano ha sottolineato come "con il presidente Musumeci abbiamo costantemente seguito la vicenda e ci siamo adoperati per creare condizioni di confronto e soprattutto di superamento della situazione di crisi. Ci siamo sempre mossi - ha concluso - nella convinzione che le istituzioni non possano essere spettatrici afone ma parti attive nella ricerca di soluzioni condivise e che abbiano come priorità la tutela del lavoro e le possibilità di sviluppo".