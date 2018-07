Almaviva: assessore Turano, si rispetti norma su cambio appalti

Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "La normativa vigente in materia di cambio appalti nel settore call center è molto chiara e va applicata per i 47 lavoratori palermitani di Almaviva". Così l'assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano commenta la perdita da parte di Almaviva della commessa relativa all'assistenza clienti di Octo Telematics. "La clausola sociale è un'importantissima norma di civiltà del lavoro - aggiunge - E' evidente che la Regione non potrà permettere che queste disposizioni di legge restino lettera morta in Sicilia, non solo per il danno occupazionale ma anche perché si creerebbe un grave e nocivo precedente".