Allarme ricina al Pentagono

Washington, 2 ott. (AdnKronos) - Allarme al Pentagono per la sospetta presenza di , sostanza tossica altamente letale, in due plichi indirizzati al Dipartimento della Difesa. Lo affermano le emittenti 'Nbc' e 'Cnn', evidenziando che l'Fbi sta indagando sulla vicenda. Un portavoce del Dipartimento della Difesa ha poi confermato la presenza di "una sostanza sospetta durante i controlli sulla corrispondenza" in un edificio del complesso del Pentagono. I plichi sono stati isolati e non hanno rappresentato una minaccia per il personale.