Alitalia: passeggeri +25,9% in primi 3 mesi Shuttle Milano-Londra

Roma, 9 lug. (AdnKronos) - Volano i risultati del nuovo Alitalia Shuttle Milano-Londra. La ?navetta' fra le due città, lanciata a inizio aprile e dedicata principalmente al traffico business, ha registrato nel trimestre aprile-giugno 2018 un incremento dei passeggeri del 25,9% e ricavi in crescita dell'11,8%. A conferma degli investimenti di Alitalia sulle rotte da e per Milano Linate e visti i risultati estremamente positivi del collegamento tra le due capitali finanziarie, la compagnia ha deciso di estendere il prodotto Alitalia Shuttle ad altre rotte, privilegiando le tratte ?nazionali e internazionali ? con maggiori frequenze giornaliere, ampi volumi di traffico e una clientela prevalentemente business. Con 16 voli andata e ritorno, l'Alitalia Shuttle collega il city airport di Milano all'aeroporto di Londra City (12 voli andata e ritorno) e a quello di Londra Heathrow (4 voli andata e ritorno), offrendo alla clientela business che viaggia fra le due capitali finanziarie un prodotto multifrequenza con servizi dedicati. Le sue principali caratteristiche sono: orari comodi e funzionali ai passeggeri business e servizi a terra che consentano di velocizzare le operazioni di check-in e di imbarco. Sono questi gli elementi dell'esperienza di viaggio maggiormente richiesti da chi vola per motivi di lavoro. Prosegue inoltre la promozione per i soci MilleMiglia che volano con l'Alitalia Shuttle Milano-Londra: fino al 31 ottobre i soci che acquistano biglietti per volare due tratte (o multipli di due) tra Milano Linate e London City (e viceversa) riceveranno un bonus di 750 miglia a tratta per viaggi in classe Business e di 250 miglia a tratta per viaggi in Economy. Queste miglia aggiuntive si sommano a quelle normalmente previste per questa rotta.