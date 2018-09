Alitalia: in 3° trim. rivede utile, Gubitosi ‘più interessante per acquirenti’/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Inoltre, l'ebitda del periodo e' aumentato a 87 milioni da 68 milioni. Nei primi nove mesi del 2018, invece, Alitalia ha registrato un ebitda negativo pari a 37 milioni, che si confronta con i -258 milioni dello stesso periodo 2017. "Siamo vicini allo 0 che è l'obiettivo finale di un processo di risanamento", evidenzia Paleari. I ricavi complessivi sono aumentati nel periodo del 4,6% e i ricavi passeggeri sono cresciuti del 7%. E, sempre sul fronte dei ricavi, si prevede un "buon quarto trimestre". Inoltre, nei 9 mesi Alitalia ha trasportato 16,4 milioni di passeggeri, lo 0,4% in piu' rispetto allo stesso periodo 2017 (+7,4% nel lungo periodo), con un load factor superiore all'80%. Intanto, la cassa disponibile, inclusi i depositi di garanzia chiesti ad Alitalia nel momento in cui è entrata in amministrazione straordinaria, è pari a circa 770 milioni al 30 settembre. Ma sulle prospettive future, e soprattutto sulle possibili opzioni allo studio del Governo, nazionalizzazione in primis, la terna commissariale non si sbottona. "Nessun commento", dunque, arriva da Gubitosi sull'eventuale ingresso di Cdp o Fs in Alitalia. Questa, "è una scelta governativa", sottolinea. Nè, tanto meno, Gubitosi si sbilancia su un possibile intervento di Boeing: "Noi abbiamo Boeing in flotta e con loro parliamo solo di aerei". "La presenza di un eventuale partner industriale sarà fatta sulla base un piano industriale. Dovremo vigilare - avverte - sulla sua osservazione anche per quanto riguarda gli hub e se un eventuale partner sposta traffico su un altro hub".