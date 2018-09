Alitalia: Gubitosi, oggi è molto più interessante per acquirente

Roma, 26 set. (AdnKronos) - "Abbiamo cercato di tenerla in vita" e "oggi Alitalia è sicuramente molto più interessante per un acquirente di quanto non lo fosse 12 mesi fa". A sottolinearlo il commissario straordinario Luigi Gubitosi, rispondendo alle domande nel corso di un'audizione alla Camera. "Credo che Alitalia abbia bisogno di tre cose: mezzi finanziari per fare gli investimenti necessari; management; posizionamento", ha detto Gubitosi. Sul posizionamento, "abbiamo elaborato un piano in continuità per farlo vedere ai potenziali investitori - ha riferito con una crescita del lungo raggio e il rafforzamento di Linate, che è stato sottoutilizzato e che va potenziato con più voli internazionali".