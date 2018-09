Roma, 26 set. (AdnKronos) - "Nessun commento" sull'eventuale ingresso di Cdp o Fs in Alitalia. A dirlo è il commissario straordinario della compagnia, Luigi Gubitosi, per il quale questa "è una scelta governativa". "La presenza di un eventuale partner industriale sarà fatta sulla base un piano industriale. Dovremo vigilare - conclude - sulla sua osservazione anche per quanto riguarda gli hub e se un eventuale partner sposta traffico su un altro hub".