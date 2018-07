Alitalia: EasyJet, ribadiamo interesse per compagnia

Roma, 20 lug. (AdnKronos) - "Ribadiamo il nostro interesse per una parte di Alitalia". A confermarlo, dopo le parole del ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli su un'Alitalia al 51% italiana, Johan Lundgren, ceo di Easyjet, la compagnia low cost britannica che ha presentato un'offerta per il lotto aviation di Alitalia. "Non abbiamo ancora parlato con il governo e non abbiamo ricevuto alcun messaggio su questo argomento", dice il top manager al 'Corriere della Sera'. "Dovremmo discutere con loro la proposta e capire a cosa stanno pensando", dice.