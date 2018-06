Alitalia: a maggio crescono ricavi e passeggeri, Gubitosi ‘bene anche giugno’

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - Alitalia prosegue sulla rotta della crescita di ricavi e passeggeri. A maggio, la compagnia ha registrato ricavi da traffico passeggeri in aumento del 7,6% rispetto al maggio 2017, primo mese dell'amministrazione straordinaria e ha trasportato 1.908.311 passeggeri con una crescita del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, trainata, in particolare, dalla positiva performance del lungo raggio che, con 230.450 passeggeri trasportati, ha registrato un incremento del 7,3%. In crescita anche i ricavi legati al settore cargo, aumentati a maggio del 9,1% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. I risultati di maggio "sono in buona crescita e anche giugno sta andando allo stesso modo e ci aspettiamo gli stessi risultati", ha commentato il commissario straordinario, Luigi Gubitosi, in occasione dell'inaugurazione, oggi, di Casa Alitalia, la nuova lounge nel molo E dell'aeroporto di Fiumicino, l'area di imbarco dell'hub della Capitale da cui parte la quasi totalità dei voli di medio e lungo raggio di Alitalia verso le destinazioni extra-Schengen. E "grande soddisfazione", ha sottolineato, arriva soprattutto dal lungo raggio, segmento nel quale "ipotizziamo un'ulteriore crescita": "Le prenotazioni per l'estate sono buone. Il lungo raggio continua a dare soddisfazioni e la crescita è buona anche sul domestico", ha riferito Gubitosi. Ma, ha avvertito, "il percorso è lungo e faticoso e non dobbiamo farci prendere troppo dall'entusiasmo". E, soprattutto, "evidentemente siamo ai limiti della capacità e per crescere ancora Alitalia ha bisogno di nuovi aerei".