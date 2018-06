Alitalia: a maggio crescono ricavi e passeggeri, Gubitosi ‘bene anche giugno’ (2)

(AdnKronos) - La nuova sala Casa Alitalia sostituisce la lounge finora disponibile per i viaggiatori dei voli internazionali, situata presso l'ex molo H dello scalo. Con l'apertura del molo E e lo spostamento di gran parte dei voli Alitalia nella nuova struttura, era opportuno l'allestimento di uno spazio più prossimo all'area di imbarco per migliorare il servizio ai passeggeri e rendere più efficienti le operazioni di imbarco. E la nuova lounge vuole proprio rispondere aspettative di una clientela, italiana e internazionale, con un ambiente elegante e al tempo stesso familiare e con servizi di ristorazione, una zona bar, un'area dedicata ai bambini; salette per riunioni di lavoro, aree di lavoro, connettività Wi-Fi e servizi con doccia. Per il chief commercial officer di Alitalia, Fabio Lazzerini, l'apertura della nuova lounge a Fiumicino "è un ulteriore tassello" e ulteriore riprova dell'attenzione che la compagnia, "particolarmente frizzante e aggressiva sul mercato" rivolge al cliente: "il fatturato non cresce per caso, deriva da tanti fattori che migliorano e anche perché migliora il servizio e l'azienda sta investendo tanto sul cliente", ha detto. All'inaugurazione di Casa Alitalia erano presenti anche Stefano Paleari, i vertici di Adr, con il presidente Antonio Catricalà e l'ad Ugo de Carolis, il presidente dell'Enac Vito Riggio. Per Catricalà, l'apertura della nuova lounge è il segno di un'Alitalia che "rinasce e che riparte bene". E alla compagnia è stata riservata presso il nuovo molo E "una posizione strategica per il vincolo che ci lega, non solo per business ma anche per affetto". "L'augurio - ha detto il presidente di Adr - è che Alitalia possa tornare ad essere la grande impresa di una volta. Le persone che ci lavorano sono quelle giuste. Io ne sono sicuro".