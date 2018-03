Alimenti: Treviso protagonista a Fico Eataly World di Bologna con il Tiramisu’ (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Partner dell'evento #Tiramisuday che si terrà mercoledì a Bologna sarà Astoria, l'azienda della storica famiglia di vinicoltori Polegato: ?Ci piace molto questa sfida tra Veneto e Friuli a colpi di dolcezza ? dichiara Filippo Polegato di Astoria Vini, che sarà partner dell'evento col suo ?Tiramisù Spumante?. ? È un sistema per volgere in modo positivo una storica rivalità. La nostra sfida è cominciata invece lo scorso anno quando, a seguito dell'incontro con gli organizzatori della Tiramisù World Cup, abbiamo pensato di creare uno spumante dedicato al Tiramisù". "Era già un po' che ci stavamo pensando perché, lavorando con i ristoratori di 100 Paesi diversi, abbiamo un osservatorio privilegiato per capire quanto questo dolce si sia diffuso negli ultimi anni, affermandosi come il dessert italiano più conosciuto al mondo. Per questo abbiamo pensato a uno spumante fatto con uve del territorio che ne valorizzassero le caratteristiche, per creare un connubio ?vino e dessert? che parlasse del nostro nordest. Un esperimento che ha avuto fin da subito un ottimo riscontro.?, spiega.