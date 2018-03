Alimenti: Treviso protagonista a Fico Eataly World di Bologna con il Tiramisu’ (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - All'evento di Bologna parteciperà la squadra dei pasticceri messa in campo dallo storico ristorante ?Le Beccherie?, sapientemente rinnovato da Paolo Lai che ne è il proprietario: ?Il Tiramisuday offrirà una bella opportunità di confronto, non di sfida, con i colleghi del Friuli-Venezia Giulia. Credo ? dichiara Lai ? che questa sia un'opportunità per promuovere assieme il dolce più amato in Italia e all'estero. In questa direzione va anche il mio progetto del Museo del Tiramisù, che vedrà protagonisti tutti i trevigiani. Grazie allo sportello creato per l'occasione, infatti, ognuno può apportare il proprio contributo per ricostruire la memoria del Tiramisù?. In questi anni, proprio per promuovere lo storico legame che unisce il nome di Treviso a quello dell'amatissimo dolce si sono svolti importanti eventi. All'interno del progetto di sviluppo turistico ?Sile Oasi d'Acque e di Sapori' guidato dal Comune di Treviso e dall'Ente Parco Sile insieme ai comuni rivieraschi di Vedelago, Quinto di Treviso, Morgano, Istrana, Casier, Silea, Roncade e Casale sul Sile, è nata la Tiramisù World Cup, la coppa del mondo di tiramisù. Dal 3 al 5 novembre dello scorso anno 720 concorrenti da tutto il mondo si sono sfidati a colpi di savoiardi e mascarpone, in uno scenario festoso che è stato ripreso da più di 700 testate giornalistiche internazionali, tra cui l'agenzia nazionale cinese Xinhua, l'Independent, la CBC, Vanity Fair e soprattutto Lonely Planet.