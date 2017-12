Roma, 23 dic. (AdnKronos) - "Indegno blitz ad Antonino Cannavacciuolo! Si vergogni il governo che fa scappare per un asterisco chi in Italia lavora. Non vedo l'ora di andare a governare per tutelare anche gli imprenditori perseguitati da asterischi e cavilli di una burocrazia ottusa!" Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini.