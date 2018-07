Alimenti: la Tiramisù World Cup 2018 a novembre nelle terre del Prosecco

Treviso, 19 lug. (AdnKronos) - Arriva a Treviso l'edizione 2018 della ?Tiramisù World Cup?, la più grande sfida del famoso dolce fatto in casa che premia chi fa ?davvero il tiramisù più buono del mondo?. Quest'anno il filo conduttore della rassegna sarà il Prosecco e il suo territorio: le tappe della selezione saranno infatti i comuni di Conegliano, Pieve di Soligo e Valdobbiadene dall'1 al 3 novembre. Semifinali e finalissima domenica 4 novembre a Treviso. Aperte oggi le iscrizioni alla ?Tiramisù World Cup 2018? che si svolge da giovedì 1 novembre a domenica 4 novembre: l'edizione di quest'anno è ricca di novità, a cominciare dalle location. Le selezioni dei 600 partecipanti - che potranno prenotare il proprio posto alla competizione collegandosi al sito www.tiramisuworldcup.com - si svolgeranno nelle terre del Prosecco: Conegliano (1 novembre presso Chiostro ex convento di San Francesco), Pieve di Soligo (2 novembre, a Villa Brandolini di Solighetto) e Valdobbiadene (3 novembre, Villa dei Cedri). "Grazie all'apporto di molti attori del turismo e del commercio del territorio trevigiano e veneto, quest'anno abbiamo fatto crescere la TWC per offrire tante novità ai nostri concorrenti - ha spiegato Francesco Redi di Twissen, ideatore e organizzatore dell'evento - . Dopo il successo dello scorso anno, per il 2018 abbiamo in serbo una serie di sorprese: una novità su tutte è che ci sarà un vincitore sia nella categoria ?ricetta originale? (quella che lo scorso anno ha decretato Campione il feltrino Andrea Ciccolella) sia nella categoria ?ricetta originale?, con più possibilità per i concorrenti di accedere alle fasi finali".