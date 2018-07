Alimenti: la Tiramisù World Cup 2018 a novembre nelle terre del Prosecco (4)

(AdnKronos) - Dice Dania Sartorato, presidente FIPE: "Il tiramisù è entrato nel linguaggio internazionale delle tipicità, anche perché, in tempi non sospetti, Fipe ha voluto dare manforte ad un gruppo di associati (Gruppo Ristoratori) che già negli anni '80 si sono fatti ambasciatori e (ri)scopritori del nostro patrimonio eno-gastronomico che rischiava di rimanere nell'ombra. L'apporto di elaborazione che la cucina trevigiana ha saputo dare, con maestria e competenza, ha segnato la traiettoria anche per la diffusione del tiramisù, oggi arricchita di varianti e contesa da soggetti diversi. Resta comunque il fatto, indiscutibile, che questo dolce è l'espressione del nostro territorio e di un'epoca ben definita. Ed è questo il motivo per cui Fipe non può che essere in prima linea". "Questa importante manifestazione mette in risalto uno tra i prodotti italiani più famosi al mondo - dice Roberto Lestani, presidente della Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria, che patrocina l'evento - . Viviamo in un mondo economico complesso non solo a livello italiano ma anche internazionale ed è opportuno creare sistema e sinergia in particolare quando si parla di food, turismo ed enogastronomia. Siamo un Paese che ha ancora molte cose da dire in campo internazionale: la TWC è un'opportunità di crescita per il territorio, per gli appassionati e per i professionisti, ma anche per l'Italia per creare punti di incontri e di interscambi per la crescita del comparto".