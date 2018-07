Alimenti: la Tiramisù World Cup 2018 a novembre nelle terre del Prosecco (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Non potevamo scegliere ambasciatore più apprezzato all'estero ? ha scherzato Federico Caner, assessore regionale al Commercio estero e alle Attività promozionali, citando il Tiramisù come una delle principali eccellenze eno-gastronomiche del Veneto". "E' un dessert, quello nato alle Beccherie dei Campeol, che tutto il mondo ci invidia: un biglietto da visita importante per ?The land of Venice?, il brand che stiamo promuovendo all'estero per far conoscere ed apprezzare a livello mondiale la nostra Regione nella sua interezza, di cui la ricca tradizione culinaria è solo uno dei tanti fattori di attrazione turistica - Conclude Caner - Mi auguro che la partecipazione internazionale alla 2a edizione della Tiramisù World Cup cresca ulteriormente e che contribuisca a promuovere sui mercati internazionali la varietà e la ricchezza della nostra bellissima regione, spesso solo scalfita dai turisti di passaggio". "Come amministrazione comunale vogliamo far crescere la qualità degli eventi offerti, sia in ambito nazionale che sovranazionale per attirare a Treviso ?viaggiatori? che amano il territorio, scoprirlo nelle sue tradizioni, nella sua offerta eno-gastronomia e nei suoi prodotti tipici, come è il tiramisù e la World Cup è un'ottimo volano", spiega l'assessore comunale al Turismo e alla Cultura di Treviso, Lavinia Colonna Preti . Così Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio Treviso - Belluno Dolomiti: "La TWC è un prezioso evento che esalta la valorizzazione del Patrimonio culinario trevigiano ed è stimolatore dello sviluppo e della promozione del turismo locale in Italia e nel mondo. Una golosità che tutti amano e che, quasi come un linguaggio comune, non ha bisogno di tante presentazioni, ma di essere solo assaggiato nelle diverse realizzazioni che un mondo di pasticceri non-professionisti si cimentano a realizzare. Si può dire che è un evento ?social? tra i più azzeccati, perché la rete amplifica ancora di più il nome di questo dolce tanto amato e di questa comunità di pasticceri creativi. E così le loro creazioni stimolano commenti da tutto il mondo creando una vera e propria comunità virtuale".