Alimenti: Consulcesi, blockchain salverà Made in Italy a tavola

Roma, 19 lug. (AdnKronos) - ?Parmesan? e ?mozzarille? addio, il futuro della tracciabilità alimentare è già qui e si chiama Blockchain. Il fenomeno dell'italian sounding, ovvero l'utilizzo denominazioni geografiche, immagini e marchi che evocano l'Italia in prodotti che, però, di Made in Italy non hanno proprio nulla, costa al nostro Paese 65 miliardi di euro ogni anno. Un problema tornato di grande attualità proprio in questi giorni anche nel dibattito politico con il Ceta, l'accordo di libero scambio con il Canada, che ha riacceso le polemiche sulla necessità di proteggere il ?made in? dalle imitazioni oltreoceano. La soluzione, però, esiste: «Con la tecnologia Blockchain la filiera alimentare diventa completamente tracciabile, identificando ogni singolo prodotto con un codice univoco a cui associare qualsiasi informazione, dalla provenienza delle materie prime utilizzate, fino al modo in cui i prodotti sono stati trasportati prima di arrivare sugli scaffali dei supermercati» spiega Andrea Tortorella, ceo di Consulcesi Tech e autore del libro Cripto-Svelate. Perché da Blockchain e monete digitali non si torna indietro? insieme a Massimo Tortorella, Presidente del Gruppo Consulcesi. Il volume, edito da Paesi Edizioni, è già un bestseller primo nelle classifiche ?Ingegneria e Informatica? di IBS e ?Macroeconomia? di Amazon, e affronta in maniera approfondita l'argomento perché poter tracciare l'origine, la filiera di produzione, trasformazione e distribuzione di un determinato prodotto alimentare, non solo tutela il Made In Italy ma anche la nostra salute.