Alimenti: Confartigianato, in Veneto street food cresce del 69% in 5 anni (2)

Alimenti: Confartigianato, in Veneto street food cresce del 69% in 5 anni...

(AdnKronos) - In regione, secondo i dati rielaborati dall'Ufficio Studi della Federazione, su fonte UnionCamere-Infocamere, nel 2018 le imprese registrate come ?Attività di ristorazione ambulante? sono 206 e sono cresciute del 69% nell'ultimo quinquennio, contro un totale di 2.729 e una crescita media nazionale del + 58,9%. ?Siamo molto contenti della crescita di vere e proprie realtà produttive ? continua Malinverni -, un argine agli esercizi abusivi che minano questo particolare settore che ha l'occasione di diventare opportunità sia per le imprese tradizionali che innovano e diversificano, sia per le nuove realtà che propongono nuovi stili gastronomici. Lo street food è una realtà viva e creativa ?sottolinea- fatta di cuochi, fornai, pizzaioli e rosticcieri, di imprenditori giovani e meno giovani ma tutti accomunati dall'orgoglio di conservare tradizioni familiari o di proporre nuovi sapori. Insomma, è l'artigianato che esprime i valori più veri e autentici della nostra e di altre culture?. I dati raccontano anche di 39 attività gestite da under 35 nel 2018 (18,9% sul totale delle imprese) e di 14 imprese gestite da stranieri (6,8%). Tra le province, Padova ne registra 68, seguita da Verona 38 e Venezia 34. Negli ultimi 5 anni A Treviso, Vicenza e Verona le attività a 4 ruote sono raddoppiate (+100%).