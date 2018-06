Alimentazione: mondiali di calcio faranno ingrassare i tifosi

Roma, 9 giu. (AdnKronos Salute) - Alla vigilia del fischio di inizio dei Mondiali di Calcio 2018, al via il 14 giugno, è difficile fare pronostici sulle squadre che andranno avanti di partita in partita fino alla finale e quale di queste sarà la vincitrice, ma un pronostico certo c'è già: alla fine della Coppa del mondo, la bilancia dei tifosi segnerà qualche chilo in più. E più la propria squadra andrà avanti meno i pasti saranno equilibrati e salutari. La conferma di un fenomeno che si ripete ad ogni appuntamento sportivo di grande rilevanza, arriva dalla Francia dove, secondo un sondaggio, il 69% dei tifosi ammette che mangerà male. Le partite dei Mondiali saranno seguite soprattutto nei bar, dove si consumeranno sicuramente birra, Cola cola, patatine, affettati, sandwich, pizza e spuntini. E chi resterà a guardare la partita a casa prevede di ordinare cibo a domicilio (il 40%), mentre il 15% del campione mangerà piatti pronti. Ma dall'indagine emerge anche che i francesi sono consapevoli e mettono in conto il rischio di ritrovarsi appesantiti dopo i mondiali...per la propria Nazionale si fa questo e altro. A proposito, c'è anche un'altra cosa certa: gli italiani quest'anno resteranno in forma.