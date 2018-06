Al via stati generali piccole imprese e professioni

Roma, 21 giu. (Labitalia) - Imprenditori, professionisti, economisti e politici si danno appuntamento a Roma giovedì 5 luglio, al Teatro Eliseo, alle 9,30, per la seconda edizione degli Stati generali delle piccole imprese e delle professioni, promossa da Valore Impresa, il network nazionale che rappresenta le piccole imprese i professionisti. Il successo della prima edizione del 2017 ha allargato il consenso verso la manifestazione, mobilitando addetti ai lavori in tutto il territorio nazionale. Molteplici i temi al centro della giornata di lavori, primo tra tutti: l'?analisi in materia di 'Fisco, regole del mercato e credito' che sarà propedeutica alla presentazione delle proposte per sostenere e rilanciare l'economia reale italiana. All'evento sono attese circa un migliaio di persone. Saranno presenti alcune rappresentanze estere per comparare i dati delle diverse economie internazionali. Una platea sempre più ampia quindi, un vero talk in stile televisivo a teatro con diversi attori e protagonisti dal mondo politico, accademico e imprenditoriale del nostro paese che abbraccia dallo storico 'salotto buono' di impresa e istituzioni, le nuove aziende e le professioni emergenti, superando steccati generazionali e chiusure nel più interclassista dei modi. Tutti insieme per la prima volta orientati a confrontarsi sulle problematiche economiche del 'sistema Italia'. Novità della nuova edizione il mondo dei giovani e delle start up con una rappresentanza universitaria del migliori studenti dei maggiori atenei italiani che hanno il desiderio di fare impresa e mettersi in gioco ma che non ne hanno ancora i mezzi. "E' necessario -sottolinea Gianni Cicero, presidente di Valore Impresa e promotore dell'evento- creare un equilibrio tra mondo delle scuola e mondo del lavoro; nello specifico, è necessaria un'attività di raccordo concreto tra mondo universitario e mondo imprenditoriale, inserendo da una parte gli studenti nelle aziende di Valore Impresa con l'intercessione delle agenzie provinciali del lavoro secondo l'attività di stage e dall'altra favorire il sostentamento di start up con l'inserimento di tutor imprenditoriali". Per Cicero, è importante "affiancare ai giovani la figura di imprenditori che hanno già esperienza e hanno già un consolidato posizionamento nel mercato dove la start deve operare, eviterà la solita iniziativa di finanziamento asettica che salverà il naufragio dell'attività imprenditoriale; un'azione di tutoraggio in tal senso da parte imprenditoriale favorirà soprattutto le giovani leve imprenditoriali?. L'analisi comparata con altre realtà economiche, tra cui alcune rappresentanze estere e su materie come fisco, credito e regole del mercato occuperà gran parte della sessione della giornata di lavori.