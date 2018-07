Airbus: in prossimi 20 anni necessari 37.400 nuovi aerei

Roma, 6 lug. (AdnKronos) - Nei prossimi 20 anni la flotta di aeromobili di linea a livello mondiale sarà più che raddoppiata, raggiungendo i 48.000 aeromobili, grazie a un incremento costante del traffico aereo del 4,4% annuo, che genererà un fabbisogno di 37.390 nuovi aerei passeggeri e cargo per un controvalore di 5.800 miliardi di dollari. A calcolarlo è il Global Market Forecast 2018-2037 di Airbus (GMF). I fattori di crescita comprendono i consumi privati, 2,4 volte più elevati nei mercati emergenti, maggiori redditi disponibili e quasi un raddoppio della classe media a livello globale. Ai paesi emergenti si deve oltre il 60% della crescita economica, con il numero di viaggi per abitante moltiplicato di 2,5 volte. Combinata con l'evoluzione dei modelli di business dei vettori e con la continua liberalizzazione, la crescente ampiezza assunta dal trasporto aereo porterà a una maggiore resilienza rispetto ai rallentamenti regionali. L'incremento dell'autonomia e dalla capacità degli aeromobili, dovuto agli sviluppi tecnologici, permette ai vettori di esplorare nuove opportunità commerciali, mantenendo al contempo il focus sulla riduzione dei costi. ?Assistiamo a una crescente tendenza a utilizzare gli aeromobili per una gamma di operazioni più ampia, con aerei che oggi sono maggiormente in grado di cancellare le frontiere fra i segmenti di mercato. Queste realtà ci hanno portato a sviluppare una nuova segmentazione, con le nuove categorie Small, Medium, Large ed Extra-Large, che riflettono più fedelmente il modo in cui i vettori utilizzano gli aeromobili?, ha dichiarato Eric Schulz, Chief Comercial Officer di Airbus. ?Grazie alla versatilità della nostra famiglia di aeromobili più completa e leader di mercato, il top di gamma dei nostri aeromobili a corridoio singolo, l'A321neo, è una soluzione di trasporto efficiente sulle rotte di lungo raggio e i nostri widebody, quali l'A330neo, sono anch'essi utilizzati sulle rotte regionali. Siamo molto forti nel segmento di mercato Medium.?