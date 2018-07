Air Liquide: partner Energy Observer, prima imbarcazione idrogeno e rinnovabili

Roma, 6 lug. (AdnKronos) - Air Liquide è partner di Energy Observer, la prima imbarcazione al mondo alimentata a idrogeno ed energie rinnovabili, che approda oggi, a Venezia, 23° tappa del suo itinerario. Attraccata alla marina dell'isola della Certosa, l'imbarcazione vi resterà fino al 16 luglio. Il viaggio intrapreso dall'imbarcazione, denominato "Odissea del Futuro", è iniziato nel giugno del 2017 da Saint-Malo (Bretagna); avviato dal capitano Victorien Erussard e l'esploratore Jérôme Delafosse, il viaggio mira a realizzare un tour mondiale di 6 anni, che porterà il team in 50 paesi, prevedendo 101 fermate, con l'obiettivo principale di raggiungere l'autosufficienza attraverso l'accoppiamento di energia e produzione di idrogeno carbon-free. Per garantire l'autosufficienza energetica della nave durante tutta la spedizione, giorno e notte, l'idrogeno prodotto attraverso l'elettrolisi dell'acqua marina viene compresso e stoccato e quindi convertito in energia elettrica tramite una pila a combustibile. L'idrogeno, come vettore energetico, consente di compensare l'intermittenza delle energie rinnovabili.